Il Comune di Alghero vara per il 2017 un piano di 27 assunzioni a tempo indeterminato. Si cercano tecnici, istruttori direttivi, funzionari e figure ad alta specializzazione.

“Si tratta di un nuovo assetto amministrativo diretto a rendere il più possibile efficienti i servizi ai cittadini, assecondandone le esigenze, intercettandone le richieste e prevedendo la massima economicità nell'erogazione dei servizi con l'utilizzo di tutti gli immobili in proprietà e un migliore coordinamento tra il personale”, fanno sapere dal Comune.

“Va in questa direzione – continuano - il potenziamento degli uffici previsto con la rinnovata microstruttura e il percorso di avvicinamento dei servizi comunali nel centro della città. Già avviato dalla Segreteria generale il piano d'investimenti con l'annuncio alla funzione pubblica dell'avviso di mobilità a cui seguirà, trascorsi sessanta giorni, il bando di concorso per la copertura in pianta stabile delle figure richieste.

Entreranno undici Categorie D - un funzionario avvocato e dieci istruttori direttivi nei settori tecnico, contabile, di vigilanza e pedagogista - dodici Categorie C - amministrativi tecnici, contabili, informatici e di vigilanza - e quattro Giardinieri.

L’assessora al personale Marisa Castellini precisa: "Nell'ottica dell'efficienza e della valorizzazione delle professionalità interne s'inserisce anche il ritrovato dialogo tra i dipendenti, le proprie rappresentanze sindacali unitarie e l'amministrazione, che ha portato al recente sblocco delle posizioni organizzative apicali riferite ai settori strategici della pubblica amministrazione, cui è seguita l'individuazione dell'alta specializzazione interna".

"Rafforzare la pubblica amministrazione, innalzando qualitativamente i servizi erogabili ai cittadini era uno dei più importanti obbiettivi di mandato – sottolinea invece il sindaco Mario Bruno - ecco perché sbloccare dopo tanti anni le assunzioni e dotare il comune di figure chiave è una priorità per garantire sempre più servizi di prossimità e con maggiore puntualità, programmare gli investimenti e rendere più snelli i procedimenti, avvicinando sempre più la macchina amministrativa alle mutate esigenze della città".