Arte ed enogastronomia nei parchi di Balai, assieme a tanta buona musica. Un giorno festivo, il 25 aprile, da trascorrere in uno dei luoghi più suggestivi di Porto Torres, davanti alla baia che si affaccia sul Golfo dell'Asinara.

L'evento “Apriamo le porte al sole”, promosso dall'amministrazione comunale, sarà un contenitore di esposizioni di artigianato, degustazioni e buona musica con i Mildred e i Train to Roots.

L'appuntamento si svolgerà nel Parco di Balai, punto d'incontro per tanti giovani, famiglie e turisti.

«La spiaggia, le aree verdi e la fascia costiera sono luoghi che suscitano sentimenti di ammirazione da parte di tanti visitatori – sottolinea il sindaco Sean Wheeler – ed è nostra intenzione, attraverso questo evento, animare questa stupenda zona per farla conoscere sempre di più.

Il 25 aprile è una giornata di festa nazionale, ma significativa anche per i portotorresi perché coincide con i festeggiamenti per Santu Bainzeddu: è un'occasione in più per trascorrere tutta la giornata a Balai tra picnic, mostre, stand gastronomici e i concerti del pomeriggio».

L'area sopra la spiaggia ospiterà artigiani e ristoratori, mentre i concerti si svolgeranno nel parco.

«Gli eventi sono un'importante forma di promozione sia culturale che turistica. Da un lato abbiamo voluto valorizzare due realtà nate nella nostra città: i Mildred sono una band di Porto Torres – sottolinea l'assessore allo Spettacolo e al Turismo, Antonella Palmas – e i Train to Roots hanno sempre avuto una grossa impronta turritana grazie ai nostri musicisti che militano nel gruppo.

Inoltre, vogliamo cogliere l'occasione offerta da questo evento anche per promuovere il litorale di Balai, i suoi spazi, i parchi, la pista ciclabile, la fruibilità adatta a chi fa sport o a chi vuole trascorrere il tempo libero davanti a un paesaggio incantevole. Gli spettacoli diventano, quindi, veicolo di promozione turistica, obiettivo che ci siamo prefissati anche nella programmazione di questo appuntamento».

I Mildred, band che propone un genere alternative rock, apriranno il programma musicale pomeridiano proponendo il proprio repertorio tratto dall’album d’esordio “Il Primo”, che vanta la partecipazione di Vinx dei Vanilla Sky. Sul palco saliranno poi i Train to Roots, che presenteranno il loro quinto album, “Home”, in cui emergono le sonorità del roots rock reggae, e brani frutto di collaborazioni importanti con gli italiani Clementino, Madh, Levante e gli spagnoli Aspencat e Auxili.

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa manifestazione – conclude il sindaco Wheeler – e invitiamo naturalmente anche le persone che provengono da tutta la Sardegna a trascorrere un 25 aprile diverso dal solito a Porto Torres, per scoprire le bellezze che può offrire la nostra città».