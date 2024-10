Emanuela Loi (l’agente di Polizia di Sestu morta nella strage di via D’Amelio), Bonifacio Tilocca (padre del sindaco di Burgos e ucciso da un attentato dinamitardo nel 2004), il sacerdote don Graziano Muntoni, ucciso ad Orgosolo nel 1998, e il carabiniere di Nuxis Antonio Pubusa, caduto nella strage di Bellolampo nel 1949 per mano del bandito Salvatore Guliano.

Sono questi i sardi che verranno ricordati i in tutte le piazze d’Italia domani 21 marzo in occasione della 24sima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall’associazione Libera.

La manifestazione avrà inizio alle 8.30, presso l’Istituto Buccari di piazza dei Centomila a Cagliari, dove sarà collocata un pannello in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Subito dopo gli studenti si recheranno in corteo fino a piazza del Carmine dove, dalle 11.00, è previsto il saluto delle istituzioni e delle autorità. Tra queste, anche i sindaci di Sestu, Alghero e Olbia, i comuni che negli ultimi tre anni hanno ospitato la giornata regionale della Memoria e dell’Impegno. Dalle 11.00 il momento più toccante con lettura degli oltre mille nomi dei caduti.

Si proseguirà con il collegamento con Padova per seguire l’intervento di don Luigi Ciotti. La chiusura in musica sarà affidata al gruppo Carovana Folk e a Mor e la sua band.