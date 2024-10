La macchina del sistema regionale della Protezione civile è operativa per l’arrivo di 235 migranti previsto, domani mattina, al porto canale di Cagliari (banchina per merci alla rinfusa).

I funzionari della Protezione civile e i volontari delle organizzazioni in turno sono già attivi dal primo pomeriggio per le operazioni di carico per il montaggio del campo, che è ora in fase di allestimento.

Per fornire l’assistenza al secondo sbarco del 2016 sono 34 i volontari in campo stasera, mentre saranno 26 domattina e, infine, 27 per la fase dello smontaggio in serata. Provengono dalle associazioni di volontariato del Cagliaritano, dell’Oristanese, del Nuorese e del Sassarese. Anche questa volta tra i volontari saranno presenti i farmacisti per supportare gli aspetti sanitari.