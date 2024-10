Il 23 aprile, Sant Jordì, Santo patrono della Catalogna, è una delle giornate più importanti per la Catalogna.

Dal 1926, su iniziativa di un editore valenzano il 23 aprile in tutta la catalogna si festeggia l’amore per la lettura allestendo le piazze con bancarelle di libri e regalando rose.

Nel 1995 l’UNESCO ha colto questa ormai celebre occasione per celebrare l'importanza del libro e della cultura festeggiando da allora la "Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore". Secondo la tradizione sconfisse il drago e dal cespuglio germogliato dal sangue del mostro colse una rosa da donare a Sabra, la principessa liberata. Giornata ormai simbolo della letteratura universale, il 23 aprile o Diada de Sant Jordi è ricordato anche per la nascita o la scomparsa di importanti nomi della letteratura: da Cervantes a Shakespeare a Garcilaso de la Vega (scomparsi contemporaneamente proprio il 23 aprile 1616), da Maurice Druon a K. Laxness, da Vladimir Nabokov a Josep Pla e Manuel Mejía Vallejo.

Da quattro anni anche la città di Alghero, in collaborazione con altre organizzazioni l'Associazione Culturale Alghenegra e la Generalitat di Catalunya, ha previsto una serie di appuntamenti a favore della lettura, del libro e dei lettori.

IL PREMIO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Il Centro per il Libro e la Lettura, per il Maggio del Libro 2012 ha raccolto le tantissime iniziative sparse nel paese e ha indetto un concorso che si propone di valorizzare l’impegno dei soggetti che hanno aderito alla campagna e la condivisione di buone pratiche per la promozione della lettura, incoraggiando al tempo stesso la partecipazione alle prossime edizioni. Una giuria presieduta da Piero Dorfles ha premiato l'iniziativa 2012 sostenuta dalla libreria Il Labirinto Mondadori per l'evento intitolato "Alghero come Barcellona". La cerimonia di premiazione è avvenuta il 7 dicembre 2012 a Roma nell'ambito della manifestazione "PiùLibriPiùLiberi" , fiera italiana della media e della piccola editoria.

La quarta edizione di "ALGHERO COME BARCELLONA. SANT JORDI A L'ALGUER" intende rafforzare l'immagine di Alghero come città dei libri e della lettura, del racconto e delle varie forme di narrazioni più in generale.

Gli organizzatori intendono rivolgersi a target molto diversi e vari (bambini, giovani e adulti, ma anche lettori meno forti). Portando il libro tra la gente connotandolo di un forte valore sociale e affettivo, si intende perseguire l'obiettivo di intercettare quelle fasce di persone meno abituate alla lettura. Far uscire i libri dal loro contesto abituale (librerie, scuole, biblioteche, gruppi di lettura) – la dove chi non legge avrà sempre difficoltà ad avvicinarsi - e distribuirli nel territorio, renderli divertenti, coinvolgenti, aggreganti. Usare il libro come occasione di incontro, il libro come strumento ludico per far emergere il suo potere socializzante; obiettivo sicuramente condiviso anche delle istituzioni coinvolte.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI: