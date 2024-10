220 cartoline da Kenya, Ungheria, Kazakistan, Stati Uniti, Russia, Thailandia e naturalmente Italia e tanti paesi della Sardegna. Tanti sono gli auguri arrivati agli ospiti di Casa Serena arrivati rigorosamente scritti a mano e inviate per posta, con francobollo, proprio come da tradizione, che saranno letti Sabato 6 aprile alle 16.30 nella residenza di via Pasubio saranno letti i 220 bigliettini.

“È ancora Natale”, questo è il titolo dell’evento con cui gli anziani e le anziane desiderano ringraziare le tante persone che hanno accolto il loro invito a riscoprire il piacere di inviare e ricevere un manoscritto, raccontare come sia nata e si sia sviluppata l'idea, ma soprattutto le emozioni provate a mano a mano che i bigliettini arrivavano.

I più entusiasti dell'iniziativa sono stati i residenti del Regno Unito, che hanno spedito a Casa Serena ben sei cartoline, a seguire cinque dalla Russia, tre dal Belgio e dalla Repubblica Ceca, due dalla Germania dall'Olanda, oltre che dalla Finlandia, Thailandia, Kazakistan, Ungheria, Kenya, Francia, Stati Uniti e perfino dall'assessorato della Segreteria di Stato della Città del Vaticano.

Senza contare i 125 bigliettini arrivati da tutta Italia, da Nord a Sud, isole incluse. E poi le scuole, che con Casa Serena da sempre hanno un rapporto speciale. I bambini e le bambine hanno creato con le loro mani e la loro fantasia ben 67 disegni da inviare alla residenza per augurare agli ospiti buon Natale.

L'iniziativa organizzata dal Comune di Sassari in collaborazione con la Coopas e coordinata da Adele Loriga, era stata diffusa anche attraverso i canali più social. Così la foto del bigliettino scritto a mano in bella grafia era stata accompagnata dalla frase più virale degli ultimi anni: «Fate girare questo messaggio, grazie». Ad accompagnare la serata, la musica del coro di Casa Serena e le performance degli amici e amiche artisti che allietano le serate nella residenza durante tutto l'anno.