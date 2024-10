I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nelle giornata scorse, in seguito a mirata attività di osservazione, hanno individuato un’area destinata alla coltivazione di marijuana, nascosta tra la rigogliosa vegetazione gallurese, tra Olbia e Monti.

Nella prima mattinata odierna è stato preso di mira l’obiettivo, consistente in una’area di coltivazione, ricavata dal disboscamento parziale di una area protetta dalla vegetazione spontanea e contenente 14 piante di cannabis indica, alte circa 1,5 metri, irrigate e concimate con un artigianale ma efficiente sistema elettromeccanico (serbatoi/pompe/secchi/canalizzazioni) collegato al fiumiciattolo che attraversa la zona.

Tale sito risulta distante una cinquantina di metri dalla proprietà di Tiligna Gerolamo, che è risultato già condannato per il reato di coltivazione di cannabis indica finalizzato alla vendita.

La successiva perquisizione dell’abitazione e del terreno del nominato ha consentito di sorprenderlo nella coltivazione in casa di altre piante di cannabis, nonché di rinvenire un’ulteriore porzione di terreno (occultata sempre dalla vegetazione locale) utilizzata per la coltivazione di altre 8 piante di Cannabis Indica anch’esse in buono stato di sviluppo.

Gli elementi raccolti hanno consentito di procedere all’arresto di Tiligna non solo per la coltivazione ma anche per la detenzione finalizzata al commercio.