Si è tenuto questa mattina a Palazzo Ducale, il giuramento delle 21 guardie ecozoofile del Comune di Sassari. Alla cerimonia, che viene dopo l’approvazione in Giunta del protocollo operativo, hanno preso parte il Sindaco Nicola Sanna, l’Assessore alla Polizia Municipale, Antonio Piu, e il comandante della Polizia Municipale, Gianni Serra.

«L'apporto che le guardie ecozoofile possono dare all'amministrazione è significativo – ha spiegato il comandante Serra -. Si tratta di risorse preziose, che lavoreranno in dialogo con la Polizia Locale, alla quale dovranno fare riferimento per reati di natura penale».

Tra i loro compiti, quello di far rispettare le norme a tutela degli animali e a protezione della fauna, la collaborazione durante le manifestazioni pubbliche e il supporto al personale della Polizia Locale. Saranno facilmente identificabili grazie a una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune e sottoscritta dal primo cittadino.

«Vigileranno sul territorio impegnandosi innanzitutto nell'azione preventiva, nell'informazione delle regole contenute nella legge nazionale – ha dichiarato l'assessore Piu -, ma sono formate per avere tolleranza zero nei confronti degli incivili. Lo considero un importante traguardo per la nostra amministrazione».

«Un'amministrazione che è attenta alla tutela degli animali e che crede che il rispetto delle regole stia alla base del vivere civile – ha sottolineato il Sindaco Nicola Sanna -. Siamo sicuri che le guardie diventeranno un punto di riferimento per la cittadinanza, e contribuiranno al mantenimento del decoro urbano».