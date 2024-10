Si celebra oggi in tutto il mondo il Global Day, la Giornata mondiale sulla SLA, una malattia neurodegenerativa. La ricerca scientifica è impegnata a scoprire le cause della malattia, che ancora non si conoscono, A facilitare la diagnosi e a individuare le possibili terapie e cure.

Come si legge nel sito dell’associazione onlus Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) il Global Day “è importante perché è un giorno i cui i membri dell’International Alliance mettono contemporaneamente in evidenza il loro ruolo e il loro impegno nella battaglia globale contro la Sla. In molti Paesi si celebrano già giornate, settimane e mesi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Sla e stimolare un periodo di sforzi intensi per promuovere l’attenzione nei confronti della malattia. Ma solo questo giorno particolare ci permette di comprendere che non siamo soli nella lotta contro la Sla e che pazienti, care givers, formatori di care givers, medici e ricercatori, operatori sanitari e molti altri sono impegnati?in questa lotta”.

Diversi studi epidemiologici a livello internazionale hanno confermato un'incidenza della SLA di 2-3 casi/100.000 abitanti l'anno, con un lieve maggiore interessamento del sesso maschile rispetto al sesso femminile. La prevalenza varia nei diversi studi tra i 3-10 casi ogni 100.000 abitanti. Nel 10% dei casi la malattia è familiare. In Italia i malati sono circa 5 - 6 mila.