Grazie a un progetto da 20mila euro, il Comune di Oristano rimetterà a nuovo la recinzione della ludoteca di Silì.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Elle.Ci Edil di Claudio e Federico Casula di Albagiara che si è aggiudicata l’appalto grazie a un’offerta con un ribasso dell’8,53% sul prezzo a base d’asta di 17 mila 492 euro.

Il progetto della Giunta Lutzu prevede la realizzazione dei lavori di rifacimento totale di un tratto della recinzione del caseggiato della ex scuola materna Esmas della frazione di Silì adiacente il nuovo fabbricato realizzato per ospitare la nuova ludoteca, ora provvisoriamente ospitata nei locali del centro sociale della stessa frazione.

«Attualmente il fabbricato risulta completato in tutte le sue parti compreso l’accesso composto da uno scivolo pavimentato in pietra che consente il transito ai disabili – osservano gli Assessori ai Lavori pubblici e ai Servizi sociali Francesco Pinna e Francesca Loi -. I problemi riguardano la recinzione in blocchetti di cemento ed elementi prefabbricati (grigliati frangisole) così come il cancello di ingresso al cortile dalla via Martiri del Congo che attualmente risulta in comune con la ex scuola materna».

Gli interventi prevedono la demolizione del tratto di recinzione degradato (murature, pilastri, grigliati frangisole, pilastrini di sostegno cancello, rimozione dello stesso ed allontanamento a discarica controllata dei materiali di risulta), la realizzazione delle fondazioni, dei muretti in elevazione e pilastrini della nuova recinzione in cemento armato faccia a vista.

Inoltre si procederò alla realizzazione e al montaggio di cancelli (ingresso carraio e pedonale), il ripristino di tratti di marciapiede e la realizzazione del vialetto di collegamento tra l’ingresso pedonale e la rampa disabili di accesso al locale.Il progetto comprende anche le operazioni di trattamento e smaltimento dei materiali di eternit presenti all’interno dell’area.