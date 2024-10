Angelica è nata con un parto naturale alle 00.50 all'ospedale San Francesco: è la prima bimba venuta alla luce nel 2021 in provincia di Nuoro.

Ha pesato 3 chili e 90 grammi, figlia di una coppia di Santu Lussurgiu.

Come riporta l’Ansa, il 2020 si è chiuso con un crollo delle nascite nel territorio rispetto al 2011 quando i nuovi nati erano stati 1361: il calo demografico si è registrato gradulamente negli anni fino ad arrivare agli 813 bambini venuti al mondo al 31 dicembre 2020. Un calo demografico notevole che ha registrato in 9 anni una flessione di 550 nati in meno.