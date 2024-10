Lunedì prossimo, 6 giugno, alle ore 10:30, si terranno presso la caserma “Goffredo Mameli”, sede del Comando Provinciale di Nuoro, le celebrazioni del 202° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La “Festa dell’Arma” viene celebrata il 5 giugno di ogni anno per rievocare il giorno in cui, nel 1920, la bandiera dell'Arma è stata insignita della prima medaglia d'oro al valor militare per l'eroica partecipazione dei Carabinieri al conflitto mondiale, con la seguente motivazione: "Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia".

Durante la cerimonia saranno consegnate alcune ricompense ai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro distintisi in recenti operazioni di servizio.