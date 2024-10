200mila euro è lo stanziamento deciso dalla Regione Sardegna in favore dell’Amministrazione comunale di Ploaghe per la sistemazione dell’impianto natatorio di Ploaghe, grazie al “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. IV Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Linea d’Azione 1.10.4 ‘Impiantistica sportiva”.

A ciò si aggiungerà un cofinanziamento comunale di 40 mila euro per un totale complessivo degli interventi di 240mila euro. Il progetto esecutivo, già redatto, riguarderanno la messa in sicurezza ed all’efficientamento della struttura e consentirà procedere all’appalto entro l’autunno.

“Siamo soddisfatti per l’arrivo di queste risorse che ci consentiranno di rendere più efficiente e sicura la nostra piscina comunale”, ha dichiarato il Vice sindaco e assessore allo sport Gerolamo Masala.

Soddisfatto anche il Sindaco Carlo Sotgiu: “Con questi fondi salgono a oltre 1,2 milioni di euro i fondi stanziati per gli impianti sportivi che prevedono il manto in erba sintetica nel campo di calcio e di calcetto, la struttura coperta nel campo da tennis, alcune sistemazioni al palazzetto e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per tutto il polo sportivo”.