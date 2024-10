Nel pomeriggio odierno la Polizia di Stato ha arrestato un 46enne pregiudicato di Iglesias per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato, lungo la SS. 130, un furgone bianco, condotto da Giulio Pitzeri, già noto agli operanti come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, che deviava dalla via principale per percorrere una laterale strada sterrata.

Insospettiti dalla manovra, gli agenti hanno proceduto al controllo dell’uomo e del mezzo sul quale, occultato all’interno di un vano del cruscotto appositamente reso removibile, sono stati rinvenuti un panetto e mezzo di hashish per un peso totale di circa 200 grammi, un bilancino di precisione, un cutter e un rotolo di pellicola del tipo consuetamente usato per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, dopo gli accertamenti e gli atti di rito, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno, accompagnato presso la propria abitazione ove resterà in attesa di essere condotto nella mattinata di domani dinanzi al Tribunale di Cagliari per il processo con rito per direttissima.