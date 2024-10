Un grande successo si è registrato a Sorgono per il 2° raduno Fiat 500, moto e auto d’epoca, organizzato dall’associazione Amici Fiat 500, in collaborazione con il Comune e la Pro loco in occasione della manifestazione “sa innenna a s’antiga”, racchiuso nell’ambito del circuito Autunno in Barbagia.

“All’incontro hanno partecipato tantissimi appassionati di autovetture e moto d’epoca che sono arrivati qui da tutta la Sardegna. Siamo contenti della grande adesione e ringraziamo tutti”, ha detto il presidente pro tempore dell'Associazione, Franco Putzu.

L’appuntamento è dunque rinnovato al prossimo anno, con altre emozioni e tanto divertimento.