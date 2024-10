“Ho avuto notizia che due dei nostri concittadini, dopo aver effettuato gli esami diagnostici di rito, sono risultati positivi al Covid-19. Benché si tratti dei primi casi acclarati di positività all’interno del nostro territorio comunale, non vi è alcuna necessità di allarmarsi. I nostri due concittadini coinvolti infatti sono stati tempestivamente presi in carico dal Servizio sanitario e, come previsto dai protocolli, sono stati posti in quarantena. Gli organi competenti hanno inoltre già disposto l’isolamento fiduciario per le persone venute a stretto contatto con loro”.

Questo l’annuncio dato dal Sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, che aggiunge: “Il mio primo pensiero va ai nostri due sfortunati concittadini, così come a loro va il più sincero augurio da parte mia e di tutta la Comunità Sorso, di pronta guarigione, affinché possano rimettersi in salute quanto prima e tornare alle proprie famiglie, ai propri affetti. È il caso di sottolineare che al momento stanno entrambi bene, risultano asintomatici, non si trovano in regime di ricovero ospedaliero e vengono costantemente monitorati presso le loro abitazioni dal Servizio Sanità ed Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Ats”.