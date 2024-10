Questa mattina, prima dell’alba, a Predda Niedda, Sassari, un’auto guidata, secondo indiscrezioni, da un ragazzo di 17 anni con a bordo due ragazze 20enni si è schiantata contro un albero.

Nel terribile impatto una delle due giovani è morta. Marianna Oggiano era seduta sul sedile posteriore di una Opel Astra guidata dal ragazzo che, stando a una prima ricostruzione, avrebbe preso di nascosto dai genitori e, a causa dell’alta velocità, il ha perso il controllo del mezzo: i due ragazzi non avrebbero riportato gravi lesioni, mentre per la ventenne non c’è stato nulla da fare.