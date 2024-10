È di 15mila euro la somma che il Comune di Thiesi ha deciso di destinare per promuovere e incentivare la pratica sportiva.

I destinatari sono le società sportiva a carattere dilettantistico che hanno la sede a Thiesi, iscritte alla una Federazione Nazionale, a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e all'albo comunale delle Società sportive. Un altro requisito è quello di aver svolto l'attività sportiva nell'anno 2017 o nella stagione agonistica 2017-2018.

La somma sarà ripartita per il 10% come quota fissa fra tutte le Società, per un altro 10% per l'organizzazione di manifestazioni, 10% per la partecipazione a campionati regionali, per il 20% per la partecipazione a campionati provinciali e il 50% in riferimento al numero di atleti.

I moduli, disponibili nel sito istituzionale www.comunethiesi.it, dovranno essere consegnati entro il 24 settembre.