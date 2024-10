150mila euro è il primo stanziamento che la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha deciso di mettere in campo per l’emergenza Coronavirus.

“Ci sentiamo ai margini del progetto regionale – ha dichiarato il Presidente Alessandro Corona – dimenticati da una politica che non riconosce la dignità ai nostri cittadini e soprattutto non si prende cura in maniera efficace della tutela della salute nel distretto sanitario di Sorgono. Capiamo che siamo in un periodo di emergenza ma è incomprensibile l'abbandono completo di un intero territorio. È un fatto grave che avremo modo di denunciare pubblicamente. Con questa misura intendiamo sostenere una politica di azione unitaria, consapevoli delle difficoltà dei nostri Comuni, che stanno affrontando l'emergenza con proprie risorse di bilancio. L'augurio è quello di riuscire ad incrementare le somme a disposizione per poter concordare interventi utili e necessari per tutti".

Inoltre, a livello di Distretto sanitario, è stato attivato un conto corrente dedicato per le eventuali donazioni da parte delle persone e delle Associazioni che possono dare un proprio contributo che vede come aderenti Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti e Tonara.