"È doveroso che la Giunta regionale disponga tutti gli atti al fine di organizzare le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, una delle figure più illustri della nostra Isola".

È questa, in sintesi, la richiesta di Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, primo firmatario di una mozione presentata alla Regione nell'anno del 150° anniversario della nascita della scrittrice nuorese, prima donna italiana vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1926. "Grazia Deledda riveste una particolare importanza nel panorama culturale mondiale – spiega Deriu –, tramite le sue opere ha dato e dà lustro alla Sardegna, raccontando la nostra terra nelle sue innumerevoli sfumature, rappresentando un modello dirompente in un momento storico e in una terra poco inclini a premiare l'ambizione femminile". La mozione, firmata anche dagli altri consiglieri regionali nuoresi Fancello, Mula, Saiu e Talanas, impegna la Giunta regionale a celebrare l'anniversario con il coinvolgimento dell'ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico), istituito proprio in occasione del 100° anniversario della nascita di Grazia Deledda, ente che gestisce e cura, tra le altre cose, i Musei Deleddiani e la Casa Natale a Nuoro.

"Grazia Deledda è un simbolo di Nuoro e dell'intera Sardegna – aggiunge il consigliere dem –, per questo motivo ritengo indispensabile omaggiarla attraverso un calendario di appuntamenti, le manifestazioni celebrative sono anche un valido strumento per la promozione della cultura e della storia isolana. E' nostro dovere ricordarla e far conoscere le sue opere alle giovani generazioni". L'esponente del PD ha inoltre ricordato il legame che esiste tra letteratura e territorio negli scritti deleddiani: "Per l'intera Sardegna si tratta di una grande opportunità di turismo culturale che – ha concluso Deriu – in un momento molto difficile per il settore, non può essere sottovalutata e deve anzi essere utilizzata al meglio".