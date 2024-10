Hanno sempre cercato di inquadrarlo, di etichettarlo, di trovargli una posizione nella bacheca dei grandi, affianco ai santini delle icone del suo tempo e delle star della sua generazione.

Non ce l’hanno mai fatta e chissà se mai ci riusciranno, perché Fabrizio De Andrè tutto era tranne che una star.

Era tutto, De Andrè, tutto quello che poteva essere in quella voce ubriacante, in quello sguardo insolente, in quelle incredibili note di reattiva protesta e di dolcissima preghiera.

Ha messo in musica l’anima della sua Genova, che non era quella che i genitori borghesi avrebbero voluto per lui, ma quella vera, quella ‘sporca’ di vita, quella delle puttane e dell’odore del mare all’alba.

La sua poesia ha poi baciato le notti di Sardegna, i paesaggi aspri e le mille contraddizioni di un’isola persa nel tempo che lo ha prima cullato e dopo messo in ginocchio nel dolore di un rapimento la cui esperienza lui non ha mai rinnegato, fiero e cosciente, in un grido di consapevolezza che gli ha permesso di cantare anche le ore più tragiche della vita sua e del suo amore dagli occhi verdi.

Paroliere, musicista, poeta, filosofo, anarchico dei nostri tempi. Cantastorie dissacrante e con un profondo senso del sacro, piegò la sua voce ai seducenti dialetti di un’Italia che li voleva dimenticare nell’affannata corsa alla modernità e alla modernizzazione.

È andato via presto così come, dicono, vanno via i migliori. Dopo quindici anni da quella partenza, adesso che canta chissà quali mondi chissà dove, le sue vecchie e profumate parole fanno ancora bene all’anima di tanti. Come una carezza in una notte di lacrime.