Questa mattina i militari della Stazione di Iglesias hanno sequestrato 14 kg di marijuana nascosti in un terreno agricolo in località Saramu. In manette è finito un 26enne, Luca Vivarelli.

Della marijuana 1,3 kg era già confezionata in buste da 100 grammi. La droga venduta al dettaglio avrebbe fruttato oltre 200mila euro.