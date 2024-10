“Ritengo sia mio dovere sollecitare il ripristino e la messa a norma del tratto della s.s. 131 DCN, al km 37 in direzione Abbasanta.”

Inizia così la lettera del primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, indirizzata al Capo dipartimento Anas di Cagliari, per sollecitare il ripristino di un tratto di strada interrotto che sta causando non pochi problemi agli automobilisti.

Come afferma il sindaco, infatti: “In quel tratto, il cedimento del tirante di un ponte ha causato la chiusura del tratto di strada con forti disagi per chi da Nuoro viaggia in direzione Cagliari, costringendo gli automobilisti e i conduttori di mezzi pesanti a proseguire per la s.s. 129, in direzione Macomer”.

Una situazione che potrebbe portare ad un congestionamento del traffico in una strada non adeguata a supportare il fenomeno: “Questa variazione di percorso, congestiona la strada statale anzi menzionata, introducendo peraltro forti disagi nell’allungare sensibilmente il percorso, presenta livelli di rischio ben più alti, considerato il volume di traffico che si riversa in una strada con caratteristiche e dimensionamento non certo adeguate ad ospitarlo”.

Conclude il sindaco di Nuoro: "È di oggi la notizia di un grave incidente stradale, che non vorremo sia da imputare allo stato di emergenza che intendo denunciare. La prego pertanto di voler tenere nella dovuta considerazione l’importanza che ricopre l’esigenza del ripristino della la normalità nel tratto di strada in questione".