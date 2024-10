Si sono conclusi, nei giorni scorsi, alcuni importanti interventi sulla strada statale 131 “Carlo Felice”.

Sul tratto in prossimità della città di Cagliari i lavori hanno interessato il tratto in entrambe le direzioni tra il km 5 e il km 32,500, con la realizzazione del nuovo asfalto drenante fino al km 23. I lavori sono stati ultimati ad eccezione di un tratto in direzione Cagliari, compreso tra il km 5 e il km 9, che sarà completato dopo le festività. I territori comunali interessati sono Cagliari, Sestu, San Sperate, Monastir, Ussana, Nuraminis e Serrenti.

Per quanto riguarda Sassari, il tratto interessato è compreso tra il km 202,500 e lo svincolo di Saccargia: i lavori hanno riguardato l’asfalto drenante e la rigenerazione dello strato di base necessario per il consolidamento della fondazione stradale.