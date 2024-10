Inizieranno oggi gli interventi per la nuova pavimentazione drenante all’altezza di Sassari, tra il km 205 e il km 209 della strada statale Carlo Felice.

“Gli interventi – spiegano dall’Anas, che renderanno necessaria la parzializzazione delle carreggiate e riguardano entrambe le direzioni, prevedono anche la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e sono in continuità con gli interventi già in corso nel tratto successivo tra Sassari e Porto Torres, attualmente in fase di conclusione”.

“I lavori – concludono – fanno parte di un piano pluriennale di manutenzione di Anas che ha l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e funzionalità della principale arteria dell’Isola”.