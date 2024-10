L’Anas ha reso noto che da domani, mercoledì 3 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 11.30, a intervalli di un quarto d’ora, rimarrà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada statale 131 ‘Carlo Felice’, in corrispondenza del km 140,220, all’interno del territorio comunale di Birori, in provincia di Nuoro.

La limitazione è dovuto per interventi urgenti di sostituzione di un cavo della linea elettrica.