Un intervento di 120 mila euro per un nuovo comparto di loculi nel cimitero. Il fabbisogno di spazi per le tumulazioni viene ulteriormente reintegrato, l’Assessorato alle Opere Pubbliche ha attivato le procedure per l’assegnazione dell’appalto che consentirà entro brevissimo di disporre di un corpo di fabbrica nel quale troveranno posto 140 loculi.

L’opera sarà suddivisa in due corpi da 80 e da 60 manufatti.

L’intervento fa parte di un finanziamento complessivo di 400 mila euro resi disponibili con l’utilizzo di fondi di bilancio e che ha già consentito, nei mesi scorsi, con il primo stralcio la realizzazione di oltre 60 loculi e con il secondo la costruzione ulteriori 160.

“L’esigenza di spazi nel camposanto viene affrontata con interventi mirati e in grado di sopperire alle criticità – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Cherchi – ed oltre alle diverse iniziative attuate stiamo per varare il bando per le tombe epigee, con cui daremo nuove ed esaustive risposte”.