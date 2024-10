Vogliono lasciare l’Isola per raggiungere i parenti che si trovano in altre nazioni europee.

Per questo motivo, nella tarda mattinata di oggi, 120 profughi di nazionalità eritrea hanno dato avvio a una nuova protesta nel porto di Cagliari, davanti al cancello d'ingresso degli imbarchi dei traghetti in via Riva di Ponente.

Gli stranieri sono arrivati da diverse province e vogliono lasciare la Sardegna per raggiungere i parenti che si trovano in altre nazioni europee. Intorno alle 13 è arrivato un pullman che avrebbe dovuto trasferire i migranti alla mensa della Caritas, ma molti di loro, dopo essere saliti sul pullman, hanno deciso di scendere e rimanere a presidiare l'ingresso dei traghetti. Si sta cercando una soluzione. A quanto pare alcuni di loro, forse una cinquantina, potrebbero già lasciare la Sardegna in giornata avendo acquistato i biglietti della nave.