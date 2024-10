Si sono accesi ieri i motori della 12^ edizione del Rally Italia Sardegna che si concluderà domenica 14 giugno.

Per la seconda volta la città di Alghero ospiterà il parco assistenza, la direzione di gara, la sala stampa e farà da splendida cornice alla cerimonia finale di premiazione. Sono 61 (4 più dello scorso anno) gli equipaggi di 25 diverse nazionalità partecipanti all’appuntamento italiano valido quale sesta manche del mondiale rally, del Wrc 2, Wrc 3 e TRT (Trofeo Rally Terra).

Ieri, dunque, nella Riviera del Corallo la festa di apertura della manifestazione con l’abbraccio ai piloti da parte dei cittadini e dei tanti turisti che non sono voluti mancare all’appuntamento.

Oggi, 11 giugno, invece, primo giorno di gara con lo shakedown di 4,30 km in programma a Putifigari dalle 7 alle 9 per i piloti prioritari, e proseguirà in serata con la super speciale di 2,50 km a Cagliari alle ore 19.30. La prima prova sull'esclusivo tracciato ricavato nell´area portuale che i piloti dovranno ripetere due volte andrà in onda in diretta tv su Fox Sports 2 HD e sarà preceduta dal passaggio del due volte iridato Miki Biasion in veste di apripista insieme a Tiziano Siviero su un'Abarth 695 Biposto.

La prima novità importante sarà il ritorno della gara nella zona dell' oristanese dopo quattro anni: venerdì 12 giugno, infatti, le vetture, dopo esser rimaste la notte in parco chiuso in Via Roma a Cagliari, disputeranno 9 speciali per complessivi 133,50 km cronometrati, vale a dire quelle di Grighine Sud (26,31 km), Grighine Nord (18,34 km), Montiferru (14,41 km) e Sagama (2,58 km), ripetute due volte, a cui si aggiungerà il crono di Sinis Mont´E Prama (14,08 km) che verrà disputato una sola volta.

Sabato è in programma la seconda tappa lunga ben 212,83 km cronometrati, la più lunga dell´intero Mondiale dal Rally Safari del 2002.

Sono ancora 9 le speciali da disputarsi con partenza della tappa da Alghero alle 6 del mattino per finire in serata alle 22, una vera e propria maratona. Si tornerà a correre nella zona classica del rally sardo, vale a dire quella del Monte Acuto, dove si svolgeranno le speciali di Ittiri Arena (1,40 km), Monti di Alà (22,49 km), Coiluna-Loelle (36,69 km) e Monte Lerno (42,22 km), da ripetersi due volte, a cui va aggiunta quella di Ozieri-Ardara di 7,23 km, che sarà effettuata una sola volta. Infine domenica 14 giugno la tappa finale di 45,80 km cronometrati, con le ultime quattro speciali, quelle di Olmedo Monte Baranta (11,13 km) e Cala Flumini (11,77 km), ripetute due volte. Come nel 2014, Cala Flumini sarà la Power Stage che andrà in onda in diretta tv su FOX Sports 2 HD alle ore 12. L'arrivo ad Alghero è previsto alle 13.30 e il gran finale con il podio e la premiazione si terrà sul lungomare alle ore 13.45.