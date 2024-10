Una data che non verrà mai dimenticata in Sardegna: il 12 aprile 1970, cinquantaquattro anni fa, il Cagliari Calcio conquistò lo scudetto con due giornate d’anticipo.

L’allenatore dei rossoblu della stagione 1969-70 era Manlio Scopigno, soprannominato ‘Il Filosofo’, la squadra era quella indimenticabile di Nenè, Albertosi, Niccolai, Domenghini, Riva, Martiradonna, Brugnera, Gori, Zignoli, Cera, Greatti, Tomasini, Poli, Mancin, Nastasio e Reginato.

Il Cagliari quel giorno vinse contro il Bari 2-0, con le reti di Riva e Gori, vittoria che li rese campioni d'Italia.

"Il ricordo più bello della mia storia di calciatore", disse Gigi Riva, morto a 79 anni lo scorso 22 gennaio all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato dopo aver accusato un malore nella propria abitazione.

"Una ricorrenza da celebrare ogni volta, perché non ci si stanca mai di ricordare, festeggiare, sognare - scrive in questa giornata il Cagliari Calcio -. Sarà strano quest’anno, il primo senza Gigi. Ma forse proprio per questo i calici vanno alzati più in alto, più vicino alle stelle. Per sentirlo sempre al nostro fianco, oggi come ieri. Lui come Mario, Eraldo, Giulio, Claudio, Bobo, Manlio: cavalieri che hanno fatto l’impresa, eroi che ci hanno lasciato troppo presto".

In occasione dei 50 anni dallo scudetto, Gigi Riva raccontò: "Il mattino successivo a quella partita è stato forse ancora più bello. Bello perché dopo il Bari ci sembrava di sognare. Ma quando ci siamo svegliati ci siano davvero resi conto di quello che avevamo fatto. L'abbiamo capito solo allora. Era lunedì: non c'era allenamento, ma con la squadra e Scopigno, che la sera doveva partire a Roma, ci siamo trovati all'Amsicora. Vuoto, mentre 24 ore prima era stracolmo. Lì, nel silenzio, ci siamo guardati in faccia. E abbiamo realizzato che era tutto vero".

Questa mattina, Nicola Riva, figlio del grande Campione, ha dedicato il suo pensiero ai protagonisti dello storico scudetto e ai tifosi: "Tantissimi auguri a tutti i tifosi del Cagliari, per me in assoluto la data più significativa della storia della Sardegna 12 Aprile 1970, pagherei per aver vissuto quella giornata. Grazie ancora campioni....per sempre...".