“In equilibrio tra tradizione e innovazione, l’artigianato sardo si presenta anche quest’anno a Milano con la propria produzione di qualità nella 22ma edizione di “Artigiano in fiera”, un appuntamento abituale, richiesto e apprezzato dalle imprese. In questo lungo weekend festivo che porta alla chiusura della fiera, le presenze saliranno in maniera esponenziale e i nostri artigiani saranno al centro dell'attenzione”: l’ha detto oggi l’assessora dell’Artigianato, Turismo e Commercio Barbara Argiolas, in visita allo stand allestito dall’assessorato all’interno dell’evento ospitato nel quartiere fieristico di Rho Fiera Milano.

In programma fino a domenica 10 dicembre, l’evento milanese ospita in dieci padiglioni, per un totale di 320mila mq, più di tremila espositori da oltre 100 paesi di tutto il mondo e punta a superare i numeri dell’edizione 2016, che ha visto un milione e 670mila visitatori varcare i cancelli del grande quartiere fieristico alla periferia del capoluogo lombardo. L’artigianato artistico e tradizionale della Sardegna è presente in forze nei padiglioni di Rho: complessivamente, sono 119 le aziende isolane all'interno dello stand della Sardegna nel padiglione 2, 42 delle quali accompagnate dall'assessorato grazie al bando uscito la scorsa estate . “Siamo presenti – ha spiegato Argiolas - con una rappresentanza significativa del tessuto produttivo manufatturiero isolano, fatto di piccole e medie imprese che non si accontentano di riproporre un passato glorioso ma sanno proporre letture contemporanee della nostra tradizione".

Il tema dell’edizione di quest’anno è 'Artigiani creatori di bellezza e di bontà. Originali per definizione': “L’originalità – ha commentato l’esponente della giunta - è una delle caratteristiche più forti e riconoscibili del nostro artigianato. Ceramica, coltelleria, sughero, oreficeria, abbigliamento tradizionale, lavorazione della pietra, del ferro battuto, del corallo, del legno e del vetro, ricamo, senza dimenticare l'agroalimentare: il saper fare degli artigiani sardi racconta a Milano una storia antica e una identità autentica che guarda al domani e punta a ritagliarsi uno spazio crescente nel mercato globale".

"Artigiano in fiera" è anche una importante occasione promozionale della destinazione Sardegna. Nello stand dell'assessorato, infatti, è attivo un info point di 56 mq, dove i visitatori vengono accolti da animazione musicale tradizionale. "In questi giorni - ha concluso l'assessora - abbiamo registrato il passaggio di 40-50mila persone per l'info point, che hanno raccolto informazioni e suggerimenti per una vacanza in Sardegna".