Martedì 17 ottobre, nell’ambito delle iniziative prevista per l’11° Giornata Europea contro la tratta di esseri umani, alla MEM Mediateca del Mediterraneo dalle 15 alle 17 si terrà un momento di sensibilizzazione e riflessione sul tema, con l’interpretazione artistica di racconti e poesie a cura della Compagnia Teatrale Parole Rivelate.

Mercoledì 18 ottobre nel cuore della città, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare agli eventi organizzati col patrocinio del Comune di Cagliari e di concerto con la Regione Sardegna, che si svolgeranno secondo il seguente programma:

Ore 10,00 - 20,00 Informazione e sensibilizzazione da parte degli operatori del Progetto Elen Joy

Ore 10,00 Piazza Palazzo: incontro con gli studenti

Ore 11,45 Piazza Costituzione: Flash mob

Ore 12,00 Lancio dei Palloncini con lo slogan #liberailtuosogno

In contemporanea con le altre città italiane.

Video e immagini saranno visibili nella pagina Facebook: @elenjoy.sardegna

Ore 16,00 - 20,00 Animazione per bambini: Brullas Animazione

Ore 18,00 - 19,00 Spettacolo con Gianni Dettori

Si tratta di un piccolo ma significativo gesto affinché un tema così drammatico non passi inosservato e una speranza perché quei tanti sogni di donne, uomini e bambini non restino per sempre chiusi in una gabbia.