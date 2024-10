Il Lotto premia la Sardegna che esulta a gran voce per la vincita di un fortunato giocatore di Orune, nel concorso delc10eLotto dello scorso martedì 24 ottobre.

Il vincitore ha messo così in tasca 50mila euro grazie a un 5 Doppio Oro. Si prevedono festeggiamenti nel pittoresco del Nuorese, provincia in questi giorni nel pieno dell’entusiasmo grazie agli eventi di “Autunno in Barbagia” e “Cortes Apertas”. Un ulteriore motivo per rallegrarsi quindi, soprattutto per la persona baciata dalla fortuna.

Come riporta Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per più di 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 3 miliardi di euro dall’inizio del 2023.