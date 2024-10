Prosegue l’iter per la realizzazione del primo lotto della Sassari-Alghero (dalla città al bivio di Rudas) e l’impegno di Anas e Regione Sardegna per la progettazione definitiva che porterà all’aggiudicazione delle opere entro il 2015.

“Premiato con una storica conquista il lungo lavoro col Governo Renzi e la Regione” precisa Mario Bruno. La conferma è arrivata nella giornata di mercoledì a Cagliari alla presenza del Presidente Francesco Pigliaru, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Paolo Maninchedda e il Presidente dell’Anas, Pietro Ciucci. All’investimento di 81 milioni di euro dallo Sblocca-Italia si aggiungono ulteriori 25 milioni di fondi regionali che rappresentano una straordinaria conquista per tutto il territorio, sottolinea il Sindaco di Alghero, che precisa come “ci siano tutti i presupposti per un rilancio dell’economia, della modernizzazione del Nord dell’isola e per ridare fiato alle imprese”.

Sindaco che nella giornata di ieri ha già avuto contatti con l’assessore Maninchedda e sottolinea l’importanza di un investimento complessivo di 106 milioni che ricade interamente sul territorio comunale. “L’opera costituisce uno straordinario volano per lo sviluppo della città di Alghero e arriva al termine di un lungo lavoro sul quale ha speso energie e impegno la Regione Sardegna”, conclude Mario Bruno.

Le prossime fasi progettuali, che prevedono la consegna definitiva degli elaborati al Ministero entro il mese di aprile, saranno al centro di un confronto a tre, Amministrazione comunale-Anas-Regione Sardegna già nelle prossime settimane.