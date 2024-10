Anche quest’anno la regione Sardegna finanzierà le tre più importanti manifestazioni fieristiche dedicate alla zootecnia: Arborea, Macomer e Ozieri.

L’esecutivo ha, infatti dato il via libera alla proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria per il finanziamento ai tre Comuni per l’organizzazione e la partecipazione agli appuntamenti in programma la prossima primavera, tra aprile e maggio, che ogni anno accolgono migliaia di addetti ai lavori o semplici cittadini.

L’importo stanziato per il 2019 sarà di 100mila euro, suddiviso in 38mila per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer, 31mila per quella dei bovini da carne di Ozieri e 31mila per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea.