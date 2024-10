Maria, Angela e Anna Serra di Pozzomaggiore. È dalle loro abili mani che in questi giorni sono state fabbricate una serie di mascherine che sono state distribuite nel paese.

Tuttavia 100 di queste, nella giornata di ieri, hanno raggiunto anche Alghero, più precisamente la pediatria dell’ospedale. Un gesto nobile verso coloro che, in questi giorni e non senza difficoltà, sono in prima linea per la lotta contro il Coronavirus.