Porto Torres in festa per i 100 anni della signora Maria Dessì. Un traguardo importante per la nonnina che oggi, 3 aprile, ha celebrato la giornata attorniata dall'affetto di familiari e amici.

Ospite della festa anche il sindaco della città, Massimo Mulas, e la vicesindaca, Simona Fois, che hanno portato alla nuova centenaria gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale e della comunità turritana.

"Casalinga e vedova da 27 anni, zia Maria vive con uno dei nipoti e sua moglie - racconta il primo cittadino -. Di nipoti ne ha ben 20, figli degli 8 tra fratelli e sorelle di cui si è sempre occupata come una mamma, fin da bambina, e che, infatti, le sono legatissimi".

"Moglie di un Agente di Polizia penitenziaria, prima di tornare a Porto Torres ha seguito il marito nelle diverse città in cui ha prestato servizio tra Volterra, Mantova e Cagliari".

"Sono stata bene ovunque – ha dichiarato Maria Dessì sottolineando l'importante traguardo - perché io voglio bene a tutti e amo le persone".

"Quei legami di amicizia, costruiti nel tempo, non si sono mai spezzati tanto che oggi ha ricevuto tantissimi auguri anche da chi è lontano", ha commentato il sindaco Mulas. La signora ha gradito la visita del primo cittadino sottolineando come fosse un suo grande desiderio ricevere un sindaco nella sua casa e, sorridendo all’obiettivo, ha detto: "Con questa foto mi ci faccio un quadro e lo appendo". Poi, incuriosita, ha chiesto a Simona Fois cosa facesse un vicesindaco donna e, annuendo alla risposta, ha precisato che l’importante per le donne, come per tutti, è studiare perché lo studio permette di realizzarsi.