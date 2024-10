A Desulo si scaldano i motori in vista del 1° raduno delle mitiche Fiat 500.

Una manifestazione all’insegna dei colori della primavera e delle mitiche auto d’epoca, che da sempre hanno fatto la storia del bel paese nel mondo.

Organizzato dall’associazione “500 club 4 mori” in collaborazione con “Motoclub Gennargentu”, l’evento è aperto a tutti i possessori della 500 ed auto storiche e si terrà nel paese montano dal 21 al 22 maggio.

Si parte domenica 22 maggio alle ore 9 con l'incontro presso l’istituto comprensivo San Giovanni Bosco nel quale avverranno le iscrizioni e le prove di abilità di guida.

Le mitiche fiat 500 sfileranno dal paese fino a giungere la vetta della montagna a 1600 metri di altezza.

Spenti i motori alle 13:30 si terrà il pranzo al ristorante “Tascusì” con una quota di 25 euro.

"Si tratta del primo raduno di 500 a Desulo - spiega il presidente del Motoclub Gennargentu Bruno Liori -. Abbiamo già avuto 130 iscritti. Invito appassionati e curiosi a partecipare a questo grande raduno. Vi aspettiamo".

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3494320816 – 3202345577 o Bruno al 3896873383.

Per coloro che arriveranno invece sabato 21 è pregata la comunicazione al numero 3494320861 per quanto riguarda la sistemazione in un Bed and Breakfast.