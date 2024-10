Una partita di calcio e una rassegna musicale per ricordare il grande amico Marco Podda, scomparso nel febbraio del 2015 a seguito di un incidente stradale.

Il 1° Memorial, che si terrà sabato 20 agosto, vedrà un ricco programma che prenderà il via alle ore 17:30 al campo sportivo “Mario Cottu” tra l’ U.S Ollolai e “Tutti gli amici di Marco”.

Alle 22:30, dopo la cena, inizierà la rassegna musicale nel cortile ex Cres, nel corso della quale si alterneranno gruppi dai più svariati generi musicali.

Il 1° Memorial, "DA PAURA PÒ", dedicato al 36enne ollolaese è organizzato dagli amici di Marco, in collaborazione con l'associazione culturale Barbagia Rock, l'U.S. Ollolai e il Comune.

OLLOLAI 20 AGOSTO 2016

Programma

Ore 17:30:

Partita di calcio: “U.S Ollolai vs Tutti gli amici di Marco

(Campo sportivo Mario Cottu)

Ore 20:30:

Cena aperta a tutti gli amici e conoscenti di Marco (Cortile ex Cres)

Ore 22:30: Rassegna Musicale: (Cortile ex Cres)

• Mary The Fat Woman

• The Night of the Mistery

• SVM:

Andrea Sanna - (Rhodes Piano Synth)

Nicola Vacca - (Drums)

Mauro Medde - (Bass)

• Freddie And The Wolverines ( Blues, Country, Rock and Roll, Boogie, Motown)

Federico DiChiara - Voce e Armonica

Flavio Mulas - Chitarra e Voce

Gregorio Mureddu - Contrabbasso e Basso elettrico

Mauro Conti - Batteria

• Whiu Whiu!!

Emanuele Pintus – Voce

Daniele Mereu – Chitarra e Voce

Luca Fadda – Basso

Matteo Urru – Synth e voce

Mauro Frau – Batteria