Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di San Vito, hanno arrestato un 40enne originario dell’Ogliastra, S. L., con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in località Olia Speciosa del Comune di Castiadas, hanno perquisito l’uomo trovandolo in possesso di 1 kg di marijuana nascosto in una borsa da spesa.

Secondo i militari, l’ingente quantitativo di droga era pronto per essere immesso nel mercato dello spaccio del Sarrabus.