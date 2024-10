Parlando di energie rinnovabili in un video condiviso sui social, Giovanni Storti, celebre comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha commentato la situazione in Sardegna condividendo un pensiero sugli impianti eolici nell'Isola.

"Purtroppo in Gallura si stanno progettando impianti da 56 gigawatt, calcolando che la Sardegna produce quasi il 40% in più di quello che consuma. Impianti eolici con torri alte 200 metri che non verranno mai rimosse".

Per il comico "l'alternativa c'è". "Piccoli impianti, meno impattanti, che servono Paesi e comunità che usufruiscono di quell'energia, per non distruggere la bellezza di quello che ci circonda".