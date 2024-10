Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 12 incendi, e cinque roghi non ancora del tutto estinti dal 28 luglio hanno reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale:

1 - dalle prime ore del mattino sono state attivate le operazioni di spegnimento dell'incendio nell'agro del Comune di Villasor (CA), in località "Sartu Bia Montis", divampato nella giornata del 28 luglio, a causa di diverse riaccensioni lungo il perimetro dell'area percorsa dalle fiamme. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Uta (CA), coadiuvata dal personale a bordo dei due Canadair decollati e provenienti dall'aeroporto di Olbia, dal personale G.A.U.F. CFVA di Cagliari, della Stazione Forestale di di Sanluri. Sono intervenute per lo spegnimento a terra diverse squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Montevecchio Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Monastir, i Barracelli di Villasor, e i Vigili del Fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento e di bonifica con il mezzo aereo sono terminate alle ore 11:15, quindi sono proseguite le operazioni di bonifica con le squadre a terra;

2 - riavviate nella mattinata odierna le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nella giornata del 28 luglio nell'agro di Nuoro, in località "Sa' E Grosta", ha reso necessario l'intervento di due elicotteri decollati dalle basi elicotteri del CFVA di Farcana e Anela, lo stesso incendio dopo essersi diviso in due diversi fronti si è espanso rendendo difficoltoso lo spegnimento, richiedendo così l'intervento di quattro Canadair, due dirottati dall'incendio di Villasor ed il terzo dall'incendio sviluppatosi in agro di Bonorva, il quarto decollato dall'aeroporto di Trapani. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Comando Stazione Forestale di Nuoro. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato diverse squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Nuoro, Oliena, Orgosolo, Orune, Tonara, Belvì, squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Nuoro, Sassari, Lanusei, Macomer, i Volontari della Protezione Civile provenienti da Nuoro, Tonara e Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso;

3 - ulteriore attività di spegnimento nell'area percorsa dell'incendio sviluppatosi in data 28.07.2024 in agro di Isili, in località "Letteioxi". Le operazioni di bonifica e spegnimento dell'incendio sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteri del CFVA di Villasalto e dell'elicottero (AB412) decollato dalla base del CFVA di Sorgono. Sul posto sono intervenute diverse squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Seulo, Villanovatulo, Escalaplano, Isili, Nurallao e Sadali, le squadre del Protezione Civile di Laconi e le operazioni di spegnimento e di bonifica con il mezzo aereo e a terra sono ancora in corso;

4 - riavviate nella mattinata le operazioni di spegnimento nell'area dell'incendio sviluppatosi in data 28 luglio 2024 nell'agro di Bonorva, in località "Rebeccu". Per completare le operazioni di bonifica si è reso necessario l'intervento di un elicottero (Super Puma) decollato dalla base elicotteri del CFVA di Alà Dei Sardi e di un Canadair (CAN8) decollato dall'aeroporto di Olbia. Le operazioni di spegnimento dei focolai attivi residui sono state coordinate dal personale del Comando Stazione Forestale di Bonorva, sul posto la squadra GAUF del CFVA di Sassari, diverse squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Chiaramonti, Putifigari, Illorai, Alghero, Giave, Cossoine, Ozieri E Sassari. Le operazioni a terra e con i mezzi aerei sono tutt'ora in corso;

5 - operazioni di bonifica dell'incendio nell'agro del Comune di Bottida, località "Sa Perda Lada". Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Benetutti, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteri del CFVA di Anela (SS) e collaborati dal personale della Stazione Forestale di Bono. Sul posto una squadra dell'Agenzia Forestas di Bono e i Barracelli di Bottida. Le operazioni di spegnimento e di bonifica con il mezzo aereo sono terminate alle ore 10:56, quindi sono proseguite le operazioni di bonifica con le squadre a terra;

6 - incendio nell'agro del Comune di Alghero, in località Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e punta del Giglio, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Alghero coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. Sono intervenute una squadra di Forestas di Sassari, una squadra dei Barracelli di Olmedo, una squadra dei VVF di Sassari, 3 squadre dei volontari di Uri, Olmedo e Sassari e una squadra dei Barracelli di Sassari. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 14:10;

7 - incendio nell'agro del Comune di Abbasanta, in località "Zaccardani", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ghilarza, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero (AB412) proveniente dalla base elicotteri del CFVA di Sorgono e dalla squadra GAUF del Corpo Forestale di Oristano. Sono intervenute le squadre di Forestas di Abbasanta, Sedilo e Paulilatino, due squadre dei Barracelli di Norbello, Abbasanta, Bonarcado e Soddì, nonché diversi volontari. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono tutt'ora in corso.