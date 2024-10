Viaggiavano in quattro, genitori e due figlie di 16 e 8 anni, a bordo di una Smart Fortwo (omologata per due passeggeri). Questa mattina, poco dopo le 5, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità e dell'eccessivo carico, l'auto si è ribaltata in via Domitiana a Napoli.

Nel drammatico schianto è morta sul colpo la bimba più piccola. Ricoverata all'ospedale di Pozzuoli con ferite e fratture la sorella 16enne. In osservazione nel medesimo pronto soccorso la madre, mentre il papà, che era alla guida, ha riportato solo qualche escoriazione.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la 16enne viaggiava nel piccolo cofano posteriore, mentre la vittima era seduta in braccio alla madre sul sedile anteriore, senza cintura di sicurezza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la piccola.