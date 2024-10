La signora Rosa Giangrasso è la più anziana abitante delle Egadi (arcipelago all’estremità occidentale della Sicilia). Per il suo 101esimo compleanno avrebbe dovuto festeggiare con amici e parenti, ma le condizioni metereologiche avverse hanno impedito ai suoi cari di raggiungerla sull’isola.

Venuti a conoscenza del fatto, i carabinieri, due giorni fa, si sono presentati alla sua porta con un bel regalo. Per zia Rosina i militari hanno preparato, direttamente in caserma, una buonissima torta yogurt e mele. Sopra tre candeline con il numero 101. Naturalmente, la signora è stata felicissima di spegnere le candeline assieme ai suoi “nipoti” acquisiti dell'Arma.

Zia Rosina riceve spesso la visita dei Carabinieri dell’isola che, sapendo che vive da sola, vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene e che non le manchi nulla.

“In un giorno così importante - hanno spiegato i militari del Comando provinciale di Trapani - la signora era rimasta da sola, in quanto per le avverse condizioni meteo sono stati interrotti i collegamenti marittimi e i parenti non avevano potuto raggiungere l’isola per fare festa con lei”.

“Il Comandante di Stazione – hanno continuato - ha pertanto deciso di festeggiare il compleanno dell’ultracentenaria con una bella torta che i militari hanno provveduto a preparare in caserma visto che in questo periodo dell’anno e considerato il maltempo non c’era la disponibilità di trovare un bar-pasticceria aperto sull’isola”.