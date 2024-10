"Immaginate Genova come Mariupol". Queste le parole di Volodymyr Zelensky, oggi, al Parlamento italiano dopo quasi un mese dall'inizio della guerra in Ucraina, invasa dalla Russia il 24 febbraio scorso.

A introdurre il presidente ucraino, collegato in video con l'Aula, il presidente della Camera Roberto Fico: "Ci uniamo in una ideale catena di solidarietà con gli altri Parlamenti nei quali lei è già intervenuto", ha detto - e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati che ha parlato di "sentimenti di partecipazione profonda" verso il popolo ucraino. "Siamo al vostro fianco", ha aggiunto.

In Aula anche il premier Mario Draghi, intervenuto nel corso della seduta - "L'Italia ammira il vostro coraggio, la vostra resistenza di fronte alla ferocia di Putin è eroica", ha detto.

L’aula della Camera, che ha tributato un lungo applauso alle parole di Zelensky, è quasi ‘sold out’. Restano vuoti solo alcuni scranni in alto, anche per via dei deputati che avevano dichiarato la loro assenza. Sono invece quasi vuote le tribune, aperte per consentire la seduta comune del Parlamento.