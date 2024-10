Gli ultimi aggiornamenti su Alex Zanardi dal bollettino delle 12. Lo staff dell'ospedale "Le Scotte" di Siena, dove l'ex pilota è stato ricoverato, ha rilasciato un comunicato sulle sue condizioni.

Come già detto il campione azzurro è stato operato per le gravissime lesioni al volto e al cranio, a seguito dell'impatto col camion. Per il momento rimane in coma farmacologico, con l'assistenza della ventilazione artificiale. Con lui sua moglie, Daniela, e suo figlio, Niccolò.

"La terza notte di degenza in terapia intensiva – si legge nell'ultimo bollettino– è trascorsa senza variazioni. Le condizioni cliniche rimangono quindi invariate nei parametri cardio-respiratori e metabolici mentre resta grave il quadro neurologico".

Nella seconda parte vengono forniti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del paziente, attualmente attaccato alle macchine e in attesa di miglioramenti.

"Il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi è riservata. L’équipe multidisciplinare che lo ha in cura valuterà nei prossimi giorni eventuali azioni diagnostico-terapeutiche da intraprendere. Il prossimo bollettino medico sarà trasmesso alle ore 12 del 23 giugno", conclude il comunicato.

Nel frattempo proseguono le indagini sulle cause e le dinamiche dell'incidente. Sotto inchiesta le modalità di svolgimento dell'evento "Obiettivo Tricolore", la staffetta di ciclisti paralimpici promossa e organizzata dal progetto "Obiettivo 3", del quale lo stesso Zanardi faceva parte.

Si indaga su eventuali permessi richiesti per la gara, che al momento non sembrano trovar riscontro, e aspetti logistici. Il conducente del mezzo contro cui è andato a sbattere Zanardi si trova in stato di shock.