Annullato il concerto che il trapper Young Signorino avrebbe dovuto tenere ieri sera a Napoli presso il Punk Tank Cafè.

Secondo un comunicato diffuso sui social, il cantante sarebbe stato aggredito ieri mattina in piazza Garibaldi e avrebbe deciso di tornare immediatamente a Roma.

"Purtroppo l'evento del live set di Young Signorino - è scritto in un post sulla pagina Facebook del locale - è stato annullato per motivi che non competono a noi". Il fatto - sul quale si attende di fare chiarezza - sarebbe avvenuto all'esterno della Stazione centrale.