Per Romina Power e Al Bano Carrisi oggi è un giorno particolare: 53 anni fa nasceva la loro prima figlia, Ylenia e la mamma hanno voluto ricordare quel giorno in un post pubblicato sul suo profilo Instagram : " In questo giorno di 53 anni fa sei arrivata nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l'amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò sempre il tuo ritorno. #manca #Ylenia #yleniacarrisipotere " .

Romina non ha mai perso la speranza di ritrovare sua figlia ancora viva.

Ylenia è presunta morta dopo la scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans , negli Stati Uniti, appena 23enne.

La primogenita Carrisi, conosciuta anche per essere stata una delle vallette della prima edizione del quiz televisivo La ruota della fortuna, condotta da Mike Bongiorno sulle reti Mediaset, fu vista per l'ultima volta in un hotel di New Orleans, dal quale uscì senza mai più tornare.

All'epoca della scomparsa, Ylenia era iscritta al King's College di Londra, ma negli ultimi mesi del 1993 si era presa una pausa dagli studi per viaggiare in solitaria tra l'America Centrale e gli Stati Uniti, dove aveva la possibilità di muoversi liberamente essendo cittadina statunitense, per via delle origini della madre Romina.

A New Orleans aveva conosciuto un artista di strada cinquantenne, Alexander Masakela, al quale si era legata contro il parere contrario dei genitori.

Secondo le deposizioni della proprietaria dell'albergo, la giovane lasciò la sua stanza a metà giornata del 6 gennaio, senza portare con sé nulla.

Albano, dopo la sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato: " Ho 70 anni, non so quanto mi resti ancora da vivere e dunque devo mettere a posto tutte le cose per i miei figli ". La madre aveva invece accettato la dichiarazione di morte presunta, dicendo però di non rassegnarsi all'idea che la figlia sia morta.

Foto profilo Instagram @rominaspower