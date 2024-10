Il Tribunale di Brindisi ha pubblicato la sentenza con la quale si dichiara la morte presunta di Ylenia Carrisi, figlia del cantante Al Bano e di Romina Power, scomparsa inspiegabilmente il 31 dicembre del 1994 a New Orleans, negli Usa.

A presentare la richiesta nel novembre 2012 era stato lo stesso Al Bano. In seguito c’era stata la pubblicazione all’albo, per dare il tempo a chiunque avesse notizie dell’esistenza in vita della donna di farsi avanti. Ma nessuno ha risposto all’invito. Il giudice si è pronunciato con sentenza che può essere emessa dopo l'assenza di notizie per un periodo di dieci anni. L'istituto della morte presunta produce gli stessi effetti della morte della persona fisica, ed è rilevante in termini di successione e per statuire come ripartire le eredità.

Gli effetti della morte presunta cesserebbero di avere effetto nel caso in cui la persona in questione torni a dare qualche cenno della propria esistenza in vita.

Dal punto di vista giuridico con questa sentenza si chiude un caso che è rimasto avvolto del mistero per vent'anni.