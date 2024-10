Problemi per tutta la galassia Meta nel pomeriggio di oggi. Numerose le segnalazioni di utenti che lamentano difficoltà ad inviare e ricevere messaggi su WhatsApp ma anche Facebook e Instagram sarebbero in down.

Un malfunzionamento generale che sarebbe iniziato poco dopo le 16 ma già nella giornata di ieri erano stati riscontrati problemi con Whatsapp che ha smesso di funzionare per circa un’ora non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo.